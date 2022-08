Der Unfall hatte sich nach Angaben der Feuerwehr in Los Angeles (LAFD) am 5. August im Stadtteil Mar Vista ereignet. Heches Auto sei mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus gerast und erst nach knapp zehn Metern zum Stehen gekommen. Dabei sei ein Brand ausgebrochen. Auch Heches Auto brannte demnach aus. Die Polizei hatte den Berichten zufolge erklärt, sie ermittele wegen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinflusses.