Zudem habe die 53-Jährige sich durch ein »stumpfes Trauma« das Brustbein gebrochen. Zu der Verletzung kann es bei frontalen, schweren Autounfällen kommen.

Die Schauspielerin hatte Anfang August in Los Angeles einen schweren Autounfall gehabt. Mit ihrem Wagen war sie im Viertel Mar Vista in ein Wohnhaus gefahren, Fahrzeug und Haus gerieten daraufhin in Brand. Heche wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, einige Tage später stellten Ärzte ihren Hirntod fest.