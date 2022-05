Angela Merkel ist nicht mehr Kanzlerin, Antonia von Romatowski parodiert sie immer noch – und ist deshalb auch weiterhin einmal die Woche bei einem Osteopathen in Behandlung.

In der Rolle der CDU-Politikerin aufzutreten, bereite der Nockherberg-Schauspielerin enorme Schmerzen, wie sie nun der »Süddeutschen Zeitung« verriet. »Frau Merkel hat einen leichten Rundrücken. Das erinnert etwas an eine gepanzerte Schildkröte. Um Merkels Stimme herzustellen, nehme ich ihre Haltung ein, ich muss mich also nach vorne beugen«, wird die 45-Jährige zitiert.