»Wir wissen, dass Manchester und insbesondere das Royal Manchester Children’s Hospital einen besonderen Platz in Arianas Herzen einnimmt.«

Seit dem Anschlag in der Manchester Arena im Mai 2017 hat Grande Kontakt zu den Krankenhäusern. Damals hatte sich ein Selbstmordattentäter bei einem Konzert von ihr in die Luft gesprengt. 21.000 Menschen waren zu dem Zeitpunkt in der Arena. Kurz nach der letzten Zugabe hatte der Attentäter eine selbst gebaute Bombe gezündet. Unter den Todesopfern waren viele Kinder und Jugendliche, insgesamt wurden 22 Menschen getötet, auch der Attentäter kam ums Leben.