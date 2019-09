Wien, Prag und Amsterdam: Auf ihrer aktuellen Welt-Tournee macht Ariana Grande in den nächsten Tagen Station in Städten in ganz Europa. Ob sie auf der Bühne jedoch tatsächlich live singt, stellte ein Fan mit einem Post auf Instagram infrage - und bekam prompt eine Antwort von der Sängerin.

Grandes Auftritte würden sich anhören, als würde das Team mit einer Tonhöhenkorrektur arbeiten, schrieb der Mann. Wahrscheinlich singe die 26-Jährige auch nicht live. "Ich finde, dass du eine großartig Sängerin bist und ich liebe deine Stimme und deine Lieder, aber der Sound klingt nicht live."

Die Antwort der Sängerin ließ nicht lange auf sich warten. "Bei allem Respekt", schrieb Grande. "Ich könnte das in deinem Wohnzimmer tun." Sie brauche beim Singen niemanden, der den Ton mische oder anderweitig helfe.

Das Wohnzimmer sei nicht der einzige Ort, an dem sie live singen könne. Der Broadway gehöre dazu, die Dusche und das Auto. "Es ist mein Geschenk. Deshalb bin ich hier. Ich singe mehr als 30 Songs in einer Nacht", schrieb Grande. Das sei ihr Ding.

Die 26-Jährige gilt als eine der erfolgreichsten Musikerinnen, in kurzer Zeit landete sie etliche Hits. Ende vergangenen Jahres wurde sie auf dem "Billboard Women In Music"-Event zur Frau des Jahres gekürt. Sängerin Patti LaBelle lobte damals Grandes musikalische Fähigkeiten in höchsten Tönen, bevor sie ihr die Trophäe überreichte.

