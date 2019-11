Arnold Schwarzenegger trifft Greta Thunberg "Eine meiner Heldinnen"

Die Sonne scheint, perfektes Wetter für eine Fahrradtour: Auf mehreren Fotos, die Schauspieler Arnold Schwarzenegger auf Instagram gepostet hat, ist er mit der Klimaaktivistin Greta Thunberg auf einer Ausfahrt an der Pazifikküste zu sehen. Die beiden haben sich offenbar während Thunbergs derzeitigem USA-Aufenthalt in Schwarzeneggers Wahlheimat Kalifornien getroffen.

"Es war fantastisch, vergangene Woche meine Freundin und eine meiner Heldinnen zu sehen und mit ihr eine Fahrradtour rund um Santa Monica zu machen", schrieb der 72-Jährige zu den Fotos. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien und Gründer einer Umweltorganisation veröffentlichte insgesamt fünf Bilder. Darauf sind neben der 16-jährigen Schwedin und Schwarzenegger auch seine 28-jährige Tochter Christina und Gretas Vater, Svante Thunberg, auf Fahrrädern zu sehen.

Die junge Klimaaktivistin befindet sich seit Ende August in den USA und hatte sich auch mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio getroffen. Ein Hauptgrund für ihre Reise über den Atlantik per Hochsee-Rennjacht war die Teilnahme an der für Dezember geplanten Weltklimakonferenz in Chile. Die chilenische Regierung sagte die Konferenz wegen anhaltender sozialer Proteste im Land jedoch überraschend ab.

Weil die Veranstaltung nun in Madrid stattfinden soll, lotet Thunberg derzeit aus, wie sie wieder nach Europa kommt. Einen Flug hat sie bereits ausgeschlossen.

Ob Schwarzenegger ihr eine Reiseempfehlung geben konnte, ist nicht bekannt. Der frühere Action-Held gab der Aktivistin aber einen Wunsch mit auf den Weg. "Bleib so inspirierend, Greta!", schrieb der Hollywoodstar. Er war Thunberg bereits Ende Mai in Wien begegnet. Dort hielt sie eine Rede auf einer Klimakonferenz, die von Schwarzeneggers Umweltorganisation ausgerichtet wurde.