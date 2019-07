Anwalt von A$AP Rocky bei Prozessauftakt "Wir haben ein Ass im Ärmel"

Gegen den US-Rapper A$AP Rocky und zwei seiner Begleiter hat in Stockholm das Gerichtsverfahren wegen Körperverletzung begonnen. Sie sollen Ende Juni in Stockholm einen Mann brutal zusammengeschlagen haben. Für das Verfahren hat das Gericht drei Tage angesetzt. Auch Rockys Mutter reiste für die Verhandlung an.

Zum Auftakt des Prozesses wies der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, den Vorwurf zurück. Der Musiker gebe zu, den Kläger zu Boden gestoßen, auf seinen Arm getreten und ihm gegen die Schulter geschlagen zu haben, sagte Mayers Anwalt Slobodan Jovicic. Es handele sich jedoch nicht um Körperverletzung, sondern um einen Akt der "Selbstverteidigung".

Ein weiterer Anwalt des Angeklagten, Martin Persson, kündigte neue Beweise an. "Wir haben ein Ass im Ärmel", sagte er der schwedischen Zeitung "Aftonbladet". "Wir werden zeigen, dass keine Flasche angewendet wurde, um jemanden zu schlagen oder zu verletzen", sagte Persson im Schwedischen Fernsehen SVT.

A$AP Rocky sitzt seit dem 3. Juli in Untersuchungshaft. Der Fall hatte international für Aufsehen gesorgt. Stars wie Kim Kardashian und Popsänger Justin Bieber hatten gefordert, A$AP Rocky freizulassen. Zuletzt schaltete sich selbst US-Präsident Donald Trump ein und telefonierte mit Schwedens Regierungschef Stefan Löfven wegen des Rappers - und bot an, "persönlich für Kaution oder eine Alternative zu bürgen".

Der Künstler musste nach dem Vorfall mehrere Auftritte seiner derzeitigen Europatournee absagen, unter anderem auf dem Hip-Hop-Festival "Splash!" in Sachsen-Anhalt. In den sozialen Medien bekundeten unter #freerocky bereits zahlreiche Nutzer ihre Solidarität, Hunderttausende fordern in einer Petition seine Freilassung.

Neben A$AP Rockys Mutter reiste auch ein Sondergesandter der US-Regierung, Robert C. O'Brian, für die Verhandlung an. "Der Präsident hat mich gebeten, hierhin zu kommen und diese amerikanischen Staatsbürger zu unterstützen, und wir arbeiten daran, sie so rasch wie möglich zurückzuholen", sagte O'Brian.

Der Prozess ist auf drei Verhandlungstage angesetzt. Bei einem Schuldspruch drohen dem Rapper im Höchstfall zwei Jahre Haft und eine Geldstrafe.