Die Frage "Wie fühlst du dich?" wird oft knapp mit "gut" beantwortet - egal, in welcher Verfassung der Angesprochene sich tatsächlich befindet. Das schwangere Model Ashley Graham fand in der Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" nun eine ausführlichere - und kreativere - Antwort. "Ich fühle mich groß und verantwortlich", sagte die 32-Jährige.

"Jeder Tag ist wie ein Science-Fiction-Film", scherzte sie. Es sei, als ob ein kleiner Alien ihren Bauch übernommen habe - offenbar ein sehr aktiver kleiner Alien: "Ich schwöre, er ist auf einem Laufband. Und eines Tages wird er einfach aus mir hinauslaufen", sagte Graham. Das hoffe sie zumindest.

In der Show berichtete Graham auch von ihrer "sehr untraditionellen Babyparty" - beispielsweise hätten ihre Gäste sich Tattoos oder Piercings stechen lassen können. Auch an andere Familien dachte das Model bei der Feier offenbar: "Wir hatten auch Strampler, die jeder dekorieren konnte, und wir spendeten sie Müttern in Not", sagte Graham. "Es war also etwas ganz Besonderes."

Ganz so entspannt konnte Graham am Anfang wohl nicht mit ihrer Schwangerschaft umgehen. Sie habe sich allein gefühlt, sagte sie der "Vogue" kürzlich. "Ich habe mich gefühlt, als ob ich niemanden zum Reden hätte." Keine ihrer Freundinnen sei in einer Beziehung gewesen, geschweige denn schwanger. Ihre Stylistin habe ihr geraten, sich schwangere Freundinnen zu suchen. Damit war die werdende Mutter offenbar erfolgreich: "Jetzt habe ich neun schwangere Freundinnen", sagte sie.

Seit 2010 ist Graham mit dem Filmproduzenten Justin Ervin verheiratet. Das Paar hatte im August bekannt gegeben, dass es Nachwuchs erwartet.

Graham war als Model auf den Covern zahlreicher US-Magazine zu sehen und 2016 Jurymitglied der US-amerikanischen Fernsehsendung "America's Next Top Model". Sie war das erste Plus-Size-Model, das es in der "Forbes"-Liste der bestverdienenden Models in die Top Ten schaffte. Ende 2017 landete sie mit einem geschätzten Jahreseinkommen von 5,5 Millionen Dollar auf Platz zehn des Rankings. Sie setzt sich seit Jahren dafür ein, dass auch andere kurvige Frauen ein positiveres Körpergefühl bekommen.