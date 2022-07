In der Vergangenheit hatte Ashley Judd bereits berichtet, nach einer der drei Vergewaltigungen schwanger geworden zu sein und abgetrieben zu haben. Zuletzt gab sie an, dabei habe es sich um die Tat aus dem Jahr 1999 gehandelt.

Judd kritisierte Supreme-Court-Urteil

Judd setzt sich für ein liberales Abtreibungsrecht in den USA ein. So kritisierte sie etwa ein Urteil des Supreme Courts aus dem Juni, das den Weg für schärfere Abtreibungsgesetze in den US-Bundesstaaten frei macht. »In der Lage zu sein, eine legale und sichere Abtreibung vorzunehmen, war essenziell für mich«, sagte die Schauspielerin nach dem Urteil gegenüber dem Sender CNBC . Sie könne es verstehen, wenn Menschen unterschiedliche Ansichten zu dem Thema hätten, sagte Judd. Allerdings solle »jedes Individuum in seinen Fortpflanzungsentscheidungen selbstständig sein, weil Demokratie bei unserer Haut anfängt«.