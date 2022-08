Eine Vaskulitis ist eine Entzündung der Blutgefäße, also der Venen und Arterien im Körper. Sie kann in allen Teilen des Körpers auftreten. Obwohl die Krankheit potenziell lebensbedrohlich ist, kann sie durch die richtige Behandlung in den allermeisten Fällen gut unter Kontrolle gebracht werden. Ein normaler Alltag ist in vielen Fällen möglich.

Kutcher will sich neuen Herausforderungen stellen

»Ich habe Glück, dass ich noch am Leben bin«, sagte Kutcher in der Show, in der ein Survivalexperte prominenten Gästen Überlebenstricks beibringen soll, die sie anschließend unter Beweis stellen sollen. Nun blicke er aber nach vorn. Er sei bereit, sich jeder neuen Herausforderung zu stellen.