Mordechai Papirblat ist tot. Der 99-jährige Überlebende der Schoa war am Dienstag gestorben, meldete unter anderem die nach ihm benannte Erinnerungswebsite »Papierblatt« .

Der 99-Jährige hatte jahrelang als Zeitzeuge an deutschen Schulen über die Judenverfolgung unter den Nationalsozialisten informiert und in der Tagebuch-Erzählung »900 Tage in Auschwitz« über seine Erlebnisse im gleichnamigen Vernichtungslager berichtet.