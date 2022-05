Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Der Konservative Morrison ist in Australien seit 2018 im Amt und hofft am Samstag auf eine Wiederwahl. Bei Umfragen lag aber zuletzt der Labor-Kandidat Anthony Albanese vorn. Morrison steht unter anderem für seine Asyl- und Klimapolitik in der Kritik, er gilt als Förderer der Kohleindustrie. Australien ist einer der größten Kohleexporteure der Welt.