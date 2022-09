Lavigne hatte als Teenager ihr Elternhaus in einer kanadischen Kleinstadt verlassen, um erst in New York und dann in Los Angeles Musik zu machen. Im Jahr 2002 eroberte die damals 18-Jährige mit ihrem Debütalbum »Let Go« und der Single »Complicated« auf Anhieb die Charts. Sie veröffentlichte bislang sieben Studioalben, darunter das diesjährige Album »Love Sux«. Fast 50 Millionen Alben hat sie nach Angaben der »Walk of Fame«-Betreiber insgesamt verkauft.