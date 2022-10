Die US-amerikanische Boygroup tourt gerade durch Europa. Immer noch lässt sie dabei Fanherzen mit ihren bekanntesten Hits wie »Everybody« und »I want it that way« höher schlagen. Der ständige Wunsch nach den alten Songs nervt sie nach eigenen Angaben nicht.

»Jedes Mal, wenn ich sie höre, versetzen sie mich in diese Zeit zurück«

Bei ihren Idolen wie Prince oder Madonna ergehe es ihnen nicht anders. »Wenn wir sie im Konzert sehen, wollen wir auch die Hits hören. Wir verstehen das als Fans von Musik und auch von diesen Liedern, jedes Mal, wenn ich sie höre, versetzen sie mich in diese Zeit zurück«, sagte Kevin Richardson. Das sei eine gute Sache.