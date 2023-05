Meet and Greet mit dem Ex-Präsidenten

Barack Obama wohnt bis Donnerstag im Adlon-Hotel am Brandenburger Tor. Am Mittwochabend findet in der Mercedes-Benz-Arena »An Evening with President Barack Obama« statt. Dort will der 61-Jährige mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf über »die großen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit« sprechen. Im Vorfeld diskutieren die Regisseurin Mo Asumang, der Musiker Fetsum Sebhat, die Autorin Düzen Tekkal sowie die Soziologin Jutta Allmendinger über Gleichstellung und Diversität in der Bildung.