Barack Obamas Porträt, gemalt von Robert McCurdy, zeigt den heute 61-Jährigen fotorealistisch in einem dunklen Anzug und grauer Krawatte vor einem hellen Hintergrund. »Was ich an Roberts Arbeit liebe, ist, dass er Menschen genau so malt, wie sie sind. Wohl oder übel«, scherzte Obama über sein Porträt und brachte sein Publikum zum Lachen. »Er fängt jede Falte in deinem Gesicht ein, jede Falte in deinem Hemd. Sie werden feststellen, dass er sich weigerte, meine grauen Haare zu verstecken. Und meine Bitte ablehnte, meine Ohren kleiner zu machen.«