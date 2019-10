Barbara Schöneberger "Über sich selbst zu lachen, ist der beste Anfang"

Mit Humor verdient sie ihr Geld - und vielleicht nimmt gerade deshalb Entertainerin Barbara Schöneberger sich selbst und ihre Branche nicht ganz so ernst. "Ich finde, über sich selbst zu lachen ist der beste Anfang, und dann kann man über alles andere lachen", sagte die 45-Jährige anlässlich einer Werbekampagne, in der ihr selbst das ein oder andere Malheur passiert.

Mit etwas Selbstironie sei das Leben insgesamt viel leichter, vor allem in ihrem Metier. "Es gibt auch in meinem Leben ab und zu Punkte, wo ich sage, 'Da ist es ernst' oder 'Da geht es um die Wurst', aber im Großen und Ganzen machen wir nur Unterhaltung. Es ist nur Show." Dessen sei sie sich stets bewusst. "Und deswegen glaube ich, dass über sich selbst zu lachen und alles nicht so ernst zu nehmen ein guter Tipp fürs Leben ist."

"Ich hatte seit Jahren keine einzige gute Idee"

Ihr Schönheitsgeheimnis hat für Schöneberger mit ihrer Lebenseinstellung zu tun: "Mein Beauty-Rezept ist, mit Freude an die Sache heranzugehen."

Für besonders einfallsreich hält sie sich dagegen nicht - auch nicht unter der Dusche oder in der Badewanne: "Ich gehöre nicht zu den Menschen, die gute Ideen haben müssen. Ehrlich gesagt liebe ich es ganz besonders, dass ich seit Jahren keine einzige gute Idee habe, dafür aber eine Menge kreativer Menschen um mich herum, die sagen: 'Ich habe eine gute Idee.'"

Schöneberger arbeitet als Moderatorin und Sängerin und ist an ihrer Frauenzeitschrift "Barbara" (Gruner + Jahr) beteiligt.