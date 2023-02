Sie sehen glücklich aus. Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger. Er hält seine Hand an ihren Bauch, beide freuen sich. Auf Instagram haben Ivanovic und Schweinsteiger das Foto gepostet, dazu den Satz: »Bastian Schweinsteiger and I are officially getting outnumbered«, frei übersetzt mit »Wir sind bald offiziell in der Unterzahl.«