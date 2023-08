Kane hat aufregende Tage hinter sich. Erst am vorvergangenen Sonntag war der 100-Millionen-Mann in München vorgestellt worden . Am Freitag feierte er beim Saison-Auftakt in Bremen sein Startelf- und Bundesliga-Debüt. Kane selbst erzielte beim 4:0-Erfolg gegen Werder Bremen ein Tor und bereitete ein weiteres vor.