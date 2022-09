Beisetzung von Queen Elizabeth II. Goodbye

Warteschlange zum Abschiednehmen von Queen geschlossen

Gegen 22.40 Uhr Ortszeit teilte das britische Kulturministerium am Sonntagabend mit: Die Warteschlange »The Queue« in London zum Abschiednehmen am Sarg der Queen ist geschlossen; es würden keine weiteren Menschen mehr zugelassen. Viele Tausend Menschen hatten sich in den vergangenen Tagen in die kilometerlange Schlange eingereiht , um Elizabeth II. die letzte Ehre zu erweisen. Ihr Sarg war in der Westminster Hall des Parlaments aufgebahrt. Die Türen sollten am Montagmorgen geschlossen werden.