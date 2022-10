Das Besondere daran: Es wurde der 25-Jährigen erst auf einer Bühne am Laufsteg auf den fast nackten Körper gesprüht. Die weiße Flüssigkeit verwandelt sich auf der Haut in eine Art Stoff, der noch mit einigen Handgriffen in Form gebracht wurde – so bekam das Kleid unter anderem einen Schlitz verpasst. In dem so entstandenen Outfit konnte sich Hadid offenbar wie in einem normalen Kleid über den Laufsteg schreiten.