Die 22-jährige Bella Hadid hat mit einem Instagram-Post für internationalen Wirbel gesorgt. Sie veröffentlichte ein Foto, auf dem ein eleganter schwarzer Damenschuh an der Fensterscheibe eines Flughafengebäudes zu sehen ist. Im Hintergrund - und hier wird es interessant - stehen drei Passagierflugzeuge. Eines davon trägt die Flagge Saudi-Arabiens, ein weiteres die der Vereinigten Arabischen Emirate.

Ein Schuh, der scheinbar den Symbolen zweier Nationen einen Tritt gibt. Das war zu viel für einige Beobachter. Es dauerte nicht lange, da wurden unter dem Hashtag #BellaHadidIsRacist Vorwürfe laut: Das Model habe sich respektlos und rassistisch verhalten. Auch erste Boykott-Aufrufe tauchten auf - keine gute Publicity für ein Top-Model. "Nach diesem Vorfall kann ich nichts mehr von Versace kaufen" heißt es in einem Post, in dem ein Foto von Hadid mit dem eines Aliens kombiniert wurde.

Hadid entschuldigte sich wortreich bei Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten für ihren "Fehler". Sie würde niemals ihre Twitter-Plattform dafür nutzen, Hass auf irgendjemanden zu verbreiten, schon gar nicht, wenn diese Person "dasselbe wunderbare und kraftvolle kulturelle Erbe" habe wie sie selbst. "Ich liebe die muslimische und arabische Seite meiner Familie sehr", betonte sie. Hadids Vater, der jordanische Immobilienhändler Mohamed Hadid, ist palästinensischer Abstammung.

Sie habe die Länder des Nahen Ostens niemals schlechtgemacht und werde das auch in Zukunft nicht tun, so Hadid weiter. Was die verhängnisvolle Aufnahme vom Flughafen betrifft, stellte sie fest: "Ich habe die Flugzeuge im Hintergrund nicht bemerkt, das ist die Wahrheit."

Die Entschuldigung postete sie sowohl auf Arabisch als auch auf Englisch. Geholfen hat es offenbar wenig. Viele Kommentatoren zweifelten an der Ernsthaftigkeit ihrer Reue. Einer wünschte dem Model gar Prügel an den Hals und postete dazu ein verstörendes Video, in dem ein Junge einem kleineren, der Hadids Konterfei trägt, auf den Hinterkopf schlägt. Der Junge weint daraufhin laut los. Ein gruseliger Beitrag, der zudem antimuslimische Vorurteile bedient. Doch bei #BellaHadidIsRacist schien daran niemand Anstoß zu nehmen. Ein Damenschuh ist offenbar schlimmer als Gewalt gegen Minderjährige.