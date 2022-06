»Du hast eine großartige Schauspielkarriere hierfür aufgegeben. Was du für dein Land getan hast und für die Welt getan hast, ist wirklich inspirierend«, sagte Stiller in einem Video der BBC , das das Zusammentreffen zeigt. »Du bist mein Held.« Selenskyj war vor seiner politischen Karriere ebenfalls Schauspieler und spielte in diversen Serien und Filmen mit.