In Regensburg hatte Joseph Ratzinger, wie Benedikt mit bürgerlichem Namen heißt, an der Universität gelehrt. Sein Bruder Georg starb dort im Juli 2020. Kurz vor dem Tod des Bruders war Benedikt zuletzt in Deutschland; danach zog er sich endgültig in das Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten zurück.