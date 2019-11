Bettina Zimmermann über Schönheit "Definitiv kein Vorteil"

Schönheit liegt im Auge des Betrachters, heißt es. Schauspielerin Bettina Zimmermann sieht in ihr manchmal sogar ein Hindernis. Schönheit sei "in der Schauspielerei definitiv kein Vorteil", sagte die 44-Jährige der "Augsburger Allgemeinen". "Man landet sofort in einer Schublade für bestimmte Rollen", erklärte sie ihre Einschätzung. Dass ihr alle Kolleginnen zustimmen würden, darf allerdings bezweifelt werden.

Sie freue sich natürlich über Komplimente, bewerte diese aber nicht über, "da ich zu meinem Äußeren ja nichts beigetragen habe, das waren einzig und allein meine Eltern". Für sie gelte, dass Schönheit im Innenleben eines Menschen stecke.

In ihrer Beziehung mit Kai Wiesinger seien Äußerlichkeiten kein Thema: Es wäre "schrecklich, wenn eine Partnerschaft nur auf äußeren Werten beruhen würde", sagte Zimmermann. "Da müsste ich mir ja schon wegen des Älterwerdens Gedanken machen."

Obwohl Wiesinger ebenso wie Zimmermann Schauspieler ist, gehe es bei ihnen völlig alltäglich zu: "Man muss strukturiert sein und gut organisieren können", sagte die "Ein Fall für Zwei"-Hauptdarstellerin . "Wir sind als Schauspieler ja nicht 365 Tage im Jahr nicht zu Hause", fügte sie hinzu. "Man hat halt ein Projekt, arbeitet in der Zeit sehr intensiv daran. Dann muss der Partner mehr zu Hause machen, aber das ist bei vielen anderen Familien nicht anders."