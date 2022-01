US-Faktenchecker widerlegen Falschbehauptung Nein, Betty White wurde kurz vor ihrem Tod nicht geboostert

An Silvester starb die US-Schauspielerin Betty White mit 99 Jahren. Kurz darauf verbreiteten sich in den sozialen Medien Verschwörungsmythen, ihr Tod stünde mit einer Corona-Boosterimpfung in Zusammenhang. Unsinn, zeigen nun Recherchen.