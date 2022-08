US-Sängerin Beyoncé hat den Text eines der Songs auf ihrem frisch veröffentlichten Album »Renaissance« geändert. In der ursprünglichen Version des Songs »Heated« benutzt die 40-Jährige das Wort »spaz« in verschiedenen Variationen, was auf Deutsch in etwa »abdrehen« oder »toben« bedeuten kann, aber auch als abwertender Begriff für Menschen mit Behinderung benutzt wird. Zahlreiche Fans und Aktivisten beschwerten sich über die Wortwahl.