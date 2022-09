Heute habe er deshalb viele Hobbys im Freien. »Ich bin sehr intensiv in der Natur unterwegs, wann immer es meine Zeit erlaubt.« Der 43-Jährige überlege dabei immer, etwas Neues zu lernen. »Für mich ist das eine Art intellektueller Ausgleichssport.« Er hat bereits einen Jagdschein, einen Fischerschein und arbeitet gerade am kleinen Reitabzeichen. »Das Nächste ist: Imkern«, kündigte er an.

Rennfahrerlizenz: Älter und ungenutzt

Ob es für diese jüngsten Pläne des Naturliebhabers noch weitere Gründe gibt? Will er etwa was gutmachen? In Bayern jedenfalls hatte sich seine FDP 2019 nicht dazu durchringen können, das Volksbegehren »Rettet die Bienen« zu unterstützen. Und überhaupt: Jahrelang galt Lindner als Verfechter von Regierungsbündnissen in den Bienenfarben Schwarz-Gelb – und muss sich nun in einer Ampelkoalition zurechtfinden.