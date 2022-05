Bill Gates über seine Scheidung »Ich fühle mich schrecklich deswegen«

In der US-Fernsehsendung »Today« wurde Bill Gates auf Gerüchte angesprochen, er sei während seiner Ehe mit Melinda untreu gewesen . »Die Scheidung ist definitiv eine traurige Sache«, antwortete der Milliardär: »Ich trage die Verantwortung dafür, dass ich meiner Familie eine Menge Schmerz bereitet habe. Es war ein hartes Jahr.«

Bill und Melinda hatten 1994 geheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder – Jenn, Rory und Phoebe, alle drei sind erwachsen. Melinda nahm nach der Trennung zusätzlich zu ihrem Ehenamen ihren Geburtsnamen an, sie heißt mittlerweile Melinda French Gates.

Er habe Fehler gemacht, so Gates, Details wolle er aber nicht nennen. »Ich glaube nicht, dass es konstruktiv ist, jetzt auf die Einzelheiten einzugehen. Aber ja, ich habe Schmerz verursacht, und ich fühle mich schrecklich deswegen«, sagte der 66-Jährige.

Scheidung von Bill und Melinda Gates: Anatomie einer Schlammschlacht Von Marc Pitzke, New York

Offenbar sind Bill Gates und Melinda French Gates, ebenfalls Milliardärin , auch nach ihrer Trennung weiterhin gemeinsam in ihrer Stiftung aktiv. »Melinda und ich werden weiter zusammenarbeiten. Es war traurig und tragisch, aber jetzt gehen wir gemeinsam weiter«, sagte Bill Gates.

Einem Bericht des »Wall Street Journal« zufolge spendet Melinda French Gates aber nicht mehr hauptsächlich an die eigene Stiftung. Sie verpflichte sich nicht mehr, den größten Teil ihres Vermögens an die von ihr und ihrem früheren Ehemann gegründete Stiftung zu spenden, sondern wird die Gelder stattdessen an andere Wohltätigkeitsorganisationen verteilen, hieß es.

Bill und Melinda sind Co-Vorsitzende der Stiftung. French Gates hat sich offengehalten, 2023 zurückzutreten, falls die Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert.

Transparenzhinweis: Neben der Impfstoffforschung unterstützt die Gates-Stiftung auch Medienunternehmen in den USA und Europa, darunter auch das Projekt »Globale Gesellschaft« beim SPIEGEL mit rund 2,3 Millionen Euro über drei Jahre. Mehr dazu lesen Sie hier.