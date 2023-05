In ihren Statements, die sich über mehrere Storys erstreckten, bezog sich Eilish auf einen Brief, den sie erhalten habe. »Ich habe die ersten fünf Jahre meiner Karriere damit verbracht, von euch Idioten absolut ausradiert zu werden, weil ich jungenhaft aussah und mich so gekleidet habe, wie ich es tat«, schrieb die Sängerin.