Sängerin Billie Eilish hat in David Lettermans Netflix-Show »My Next Guest Needs no Introduction« (etwa: »Mein nächster Gast braucht keine Vorstellung«) von ihrem Tourettesyndrom berichtet. Eilish erzählte, wie es ihr Leben beeinflusst. »Wenn Sie mich lange genug filmen, werden Sie eine Menge Tics sehen«, sagte sie.