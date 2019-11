Die schwedische Tennislegende Björn Borg zieht es in wärmere Gefilde - zumindest zeitweise. Der 63-Jährige und seine Frau Patricia haben ein Haus auf Kap Verde vor der afrikanischen Westküste gekauft, wie die schwedische Zeitung "Aftonbladet" berichtete.

"Hier kannst du du selbst sein, und das Klima ist auch etwas besser als in Schweden", sagte Patricia Borg, die am Sonntag ihren 50. Geburtstag feierte, der Zeitung. Sie planten, zumindest die Zeit während der kalten Wintermonate dort zu verbringen. Das Paar hat in dem atlantischen Inselstaat bereits einige Male Urlaub gemacht.

Die Borgs hatten ihre Villa in Ingarö bei Stockholm im Spätsommer zum Verkauf angeboten, weil sie ihnen zu groß geworden war. Nun soll sich das Paar abgesehen von dem Haus auf Kap Verde auch eine Wohnung in Stockholm zugelegt haben.

Björn Borg gewann in seiner Karriere insgesamt elf Grand-Slam-Titel, darunter von 1976 bis 1980 fünfmal in Folge das Turnier in Wimbledon. Der Schwede stand mehr als hundert Wochen auf Position eins der Tennis-Weltrangliste.