Ein guter Familienvater zu sein, sei nicht einfach, Blake seine größte Unterstützung, wird Ryan Reynolds nicht müde zu betonen. So auch in der Netflix Show von David Lettermann, wo der 45-Jährige schwärmt: »Hände auf den Tisch, Blake hat mir gezeigt, wie man das alles macht.« So gerne er auch Zeit mit den drei Mädchen allein verbringe, am liebsten würde er seine Frau kidnappen und nicht mehr aus dem Haus lassen.