Insolvenzverwalter Boris Becker könnte in sechs Monaten schuldenfrei sein

Boris Becker könnte offenbar bereits in einem halben Jahr schuldenfrei sein. Das sagte der Insolvenzverwalter des ehemaligen Tennis-Stars in London. "Ich hoffe sehr, diese Insolvenz in den nächsten sechs bis neun Monaten abzuschließen", so Mark Ford bei der Präsentation von Erinnerungsstücken Beckers, die bei einer Online-Auktion derzeit zwangsversteigert werden.

Becker war 2017 von einem Gericht in London für insolvent erklärt worden. Bis Donnerstag können noch Gebote abgegeben werden für die rund 80 Gegenstände aus dem Privatbesitz des 51-Jährigen - darunter Trophäen, Preise wie den Bambi, Uhren und sogar ein Paar Trainingssocken. Am Montag stand die Summe der Gebote bei rund 130.000 Britischen Pfund (umgerechnet rund 145 000 Euro).

Ford rechnet damit, dass die Gebote bis zum Schluss noch erheblich steigen werden. Das bislang höchste galt mit 15.750 Pfund (rund 17.560 Euro) einer Trophäe, die Becker beim Sieg der US-Open 1989 erhalten hatte. Viel Interesse sei aus Deutschland, Großbritannien und den USA gekommen, so Ford.

Viele von Beckers Trophäen sind allerdings offenbar verschollen. So fehlen beispielsweise sechs der neun Wimbledon-Trophäen, die er in seiner Karriere gewonnen hat, drei für jeden Sieg. "Wir wissen nicht wo diese Trophäen sind, noch weiß es Herr Becker", sagte Ford.

Der Zeitpunkt der Auktion ist nicht zufällig gewählt. In London findet derzeit das Wimbledon-Turnier statt, bei dem Becker wie in den vergangenen Jahren als TV-Kommentator für die BBC tätig ist.