Das erste gemeinsame Kind des Paares, Wilfred, war im April 2020 zur Welt gekommen, kurz nachdem Boris Johnson wegen einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation gelegen hatte. Romy wurde im Dezember 2021 geboren, als Boris Johnson noch britischer Regierungschef war.

Im darauffolgenden Sommer musste er nach einer Revolte in seiner konservativen Partei wegen zahlreicher Skandale zurücktreten, unter anderem wegen Partys in der Downing Street während des Corona-Lockdowns. Im vergangenen Monat trat der 59-Jährige zudem als Abgeordneter zurück, nachdem ein Ausschuss in einer Untersuchung festgestellt hatte, dass Johnson das Parlament über die Partys belogen habe.