Der konservative Politiker, der derzeit innenpolitisch wegen seiner Affäre um verbotene Lockdown-Partys in der Downing Street wieder enorm unter Druck steht, gab in der Fragerunde an, dass seine Frau Carrie deutlich mehr Arbeit in die Kindererziehung investiert als er selbst. »Je mehr man gibt, desto mehr bekommt man auch. Carrie gibt natürlich deutlich mehr als ich, das will ich nicht verheimlichen.« Er glaube jedoch, dass seine Frau sagen würde, dass auch er eine Menge tue.