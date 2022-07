Ein Regierungssprecher wies das zurück, aber da war der Gedanke schon in der Welt. Nicht dass Kritik an Hochzeiten Politiker immer abschrecken würde: In Deutschland erhalten an diesem Samstag Bundesfinanzminister Christian Lindner und die Journalistin Franca Lehfeldt auf Sylt den kirchlichen Segen – obwohl Berichten zufolge keiner der beiden Mitglied einer Kirche ist. »Mit Gottes Hilfe, aber ohne Kirchensteuer?« titelte die FAZ . In den Sozialen Medien erschien einigen die Hochzeit im Luxus-Resort auf Sylt als unangemessen – zumal Lindner am Tag vor seiner standesamtlichen Trauung drastische Kürzungen bei den Leistungen für Langzeitarbeitslose gefordert hatte.