Boris Palmer will in Tübingen wiedergewählt werden »Genau das ist es. Er sucht die Schuld nie bei sich«

Scharfer Ton und tiefe Gräben: Nicht nur in seiner eigenen grünen Partei ist der Zündler Palmer umstritten, sondern auch in der Stadt, in der er seit 16 Jahren Oberbürgermeister ist. Jetzt fordern ihn zwei Frauen heraus.