Boris und Carrie Johnson feiern ihre Hochzeit nach Festivalflair in Großspenders Garten

In jedem Fall reagierte Johnson verwundert auf die Anschuldigungen, er vermenge Privates und Politik. (Lesen Sie hier mehr über Johnsons größte Skandale.)

Auch die Kritik an der Hochzeitsfeier auf dem Bamford-Anwesen wiesen seine Vertrauten zurück. Außenministerin Liz Truss, die derzeit für Johnsons Nachfolge kandidiert und deshalb bei der Party fehlte, wies Vorwürfe zurück, der Premier gebe hohe Summen aus zu einem Zeitpunkt, da viele Briten wegen explodierender Lebenskosten in Existenznot gerieten. »Ich denke, er hat das Recht, seinen Hochzeitstag zu genießen, und ich wünsche ihm, Carrie und der ganzen Familie das Beste«, sagte Truss am Rande eines Wahlkampfauftritts.