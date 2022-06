Der Walk of Fame des BVB zieht sich als Themenpfad mit Dutzenden Sternen durch Dortmund und erinnert an wichtige Momente in der Vereinsgeschichte. Die Plakette für Metzelder trägt die Nummer 92 und befindet sich am Stadion Rote Erde, neben der derzeitigen Spielstätte Signal Iduna Park.

Metzelder wird darauf gemeinsam mit seinem früheren Mitspieler, dem derzeitigen BVB-Funktionär Sebastian Kehl, gewürdigt. Beide wurden 2002 mit der Nationalmannschaft Vizeweltmeister.