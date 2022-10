In den Unterlagen, auf die sich mehrere US-Medien, wie etwa die »New York Times« , berufen, wirft Jolie, 47, ihrem Ex-Ehemann darin schwere Handgreiflichkeiten gegen sie und einige der Kinder vor, die damals im Alter von 8 bis 15 Jahren waren. Die Rede ist von Schütteln, Würgen und einem Schlag ins Gesicht.

Vertraute von Pitt, 58, wiesen die Vorwürfe in einer ersten Reaktion als »komplett unwahr« zurück. Jolie überarbeite und erfinde ihre Beschreibungen der damaligen Ereignisse immer wieder neu, hieß es in einer Stellungnahme von Pitt-Vertretern, die dem US-Sender CNN und der Nachrichtenagentur dpa vorlagen. »Jedes Mal, wenn sie nicht bekommt, was sie will, fügt sie völlig unwahre Informationen hinzu.«