Die Trennung von Angelina Jolie hatte für Brad Pitt offenbar auch zumindest eine gute Seite. Denn der Schauspieler begann, sich seinem Suchtproblem zu stellen. "Ich habe zu viel gesoffen", sagte er selbst über sich. Doch die Zeiten, in denen er keinen Tag ohne Alkohol oder Joint überstand, sind nun vorbei.

Von seiner Läuterung nach der Trennung von Jolie hat der 55-Jährige nun der "New York Times" berichtet. Er sei anderthalb Jahre zu den Anonymen Alkoholikern gegangen, sagte Pitt der Zeitung. "Da sitzen all diese Männer um dich herum, offen und ehrlich auf eine Art und Weise, von der ich noch nie gehört hatte", sagte Pitt.

Es sei ein sicherer Platz gewesen, in dem es wenig Verurteilung gab. Auch habe keiner aus der Gruppe Pitts Geschichten an die Medien verkauft.

Jolie weinte unter der Dusche

Im Herbst 2016 hatte Angelina Jolie die Scheidung eingereicht - zwei Jahre nach ihrer Hochzeit und elf Jahre nach ihrem Kennenlernen am Set des Films "Mr. und Mrs. Smith". Monatelang sei es mit der Beziehung bergab gegangen, sagte Jolie damals. Die Trennung sei die "schwerste Zeit" gewesen. "Und erst jetzt fangen wir wieder an, Luft zu holen."

Als Grund für die Scheidung hatte Jolie angegeben, Pitt habe im Sommer 2016 in betrunkenem Zustand eine Auseinandersetzung mit seinem Adoptivsohn Maddox gehabt. Pitt und Jolie haben drei adoptierte und drei leibliche Kinder.

Nun sagte Pitt: "Es war wirklich sehr befreiend, die eigenen hässlichen Seiten bloßzulegen. Das hat einen großen Wert." Über die Alkoholprobleme selbst sagte Pitt: "Ich hatte die Dinge so weit getrieben, wie ich es konnte." Er habe sich schließlich ein Trinkverbot erteilt.

Auch Jolie litt unter der Trennung - und stürzte sich in Hausarbeit. "Ich möchte ein richtiges Frühstück machen und den Haushalt führen. Das ist meine Leidenschaft", hatte die 44-Jährige vor einiger Zeit gesagt.

Sie war mit den sechs Kindern in ein Luxusanwesen in Los Angeles gezogen. Vor ihnen hielt sie ihre Gefühle jedoch zurück: "Ich will nicht, dass sie sich um mich Sorgen machen. Ich denke, es ist sehr wichtig, in der Dusche zu weinen und nicht vor ihnen."