An der Seite von Angelina Jolie war Brad Pitt jahrelang Teil der Definition eines Hollywood-Traumpaars. Nach der Trennung der beiden, für die es mit Brangelina sogar ein eigenes Kofferwort gab, fragten sich viele, wie es nun um das Liebesleben des 55-Jährigen bestellt ist. Die Gerüchte darüber nimmt der Schauspieler offenbar gelassen.

"Ich weiß nicht, mit wie vielen Frauen ich in den letzten zwei bis drei Jahren etwas gehabt haben soll", sagte Pitt in einem Interview mit dem "New York Times Magazine". "Aber nichts davon ist wahr."

Im Herbst 2016 hatte Angelina Jolie die Scheidung eingereicht - zwei Jahre nach ihrer Hochzeit und elf Jahre nach ihrem Kennenlernen am Set des Films "Mr. und Mrs. Smith". Monatelang sei es mit der Beziehung bergab gegangen, sagte die heute 44-Jährige damals. Die Trennung sei die "schwerste Zeit" gewesen. "Und erst jetzt fangen wir wieder an, Luft zu holen." Pitt wiederum gelang es, nach der Trennung seine Alkoholsucht in den Griff zu bekommen.

Lüge vor der Kamera

Über den Beziehungsstatus der beiden war immer wieder spekuliert worden, Medien hatten immer wieder von Romanzen mit anderen Hollywood-Berühmtheiten berichtet. Ob Brad Pitt sich derzeit in einer Beziehung befindet, sagte er in dem Interview mit dem "New York Times Magazine" allerdings nicht.

Ob er da geschickt etwas verschwiegen hat? In dem Interview jedenfalls spricht Pitt nun darüber, dass auch er schon Leute gesehen habe, die vor laufender Kamera lügen. Auf die Frage, ob er selbst schon mal vor der Linse gelogen habe, antwortete er: "Irgendwo bestimmt." An manchen Tagen werde es am Set einfach zu viel.

Erst vor Kurzem hatte Pitt in einem Interview über private Dinge gesprochen: In einem Gespräch mit Anthony Hopkins räumte er ein, seit 20 Jahren nicht mehr geweint zu haben. Und das, obwohl ihn jetzt, in der späteren Phase seines Lebens, Dinge mehr berührten.