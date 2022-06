Hollywoodstar Brad Pitt hat seiner Ex-Frau Angelina Jolie wegen des Verkaufs ihres Anteils an einem gemeinsamen Weingut böse Absichten unterstellt.

In einer neuen Anklageschrift, die am vergangenen Freitag bei einem Gericht in Los Angeles einging, argumentieren Pitts Anwälte, dass Jolie mit dem Verkauf an einen »Fremden mit bösartigen Verbindungen und Absichten« versucht habe, Pitt »Schaden zuzufügen«.