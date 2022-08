Die Behörden auf der kleinen italienischen Insel Pantelleria südlich von Sizilien haben einige Dutzend Menschen wegen großer Flächenbrände in Sicherheit gebracht. Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf dessen Presseabteilung berichtet, musste auch Modeschöpfer Giorgio Armani in der Nacht zu Donnerstag seine Luxusvilla an der Ostküste der Insel verlassen. Der 88-Jährige rettete sich mit seinen Gästen auf seine Jacht, die in einem Hafen vor Anker lag.