Der Musiker, Astrophysiker und Tierschützer wird nach mehr als 50 Jahren in einer der populärsten britischen Rockbands für seine Verdienste um Musik und Wohltätigkeit geehrt, wie die BBC berichtet. May sagte der britischen Nachrichtenagentur PA, er werde tun, was von einem Ritter erwartet werde und für Menschen kämpfen, die keine Stimme hätten.