Spears hatte ihren Jugendfreund Alexander 2004 in Las Vegas geheiratet, die Ehe wurde aber bereits nach 55 Stunden annulliert. Im Juni dieses Jahres hatte er das Grundstück der Sängerin in Kalifornien unerlaubt betreten. Dort liefen gerade die Vorbereitungen für die Hochzeit von Spears, 40, und Sam Ashgari, 28. Die beiden gaben sich später am Abend vor Dutzenden prominenten Gästen das Jawort.

Laut Polizeibericht wurde Alexander handgreiflich, als ein Sicherheitsmitarbeiter ihn aufforderte, das Haus zu verlassen.