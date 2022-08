»Hold Me Closer« Britney Spears feiert musikalisches Comeback mit Elton John

Am Freitag postete sie auf Twitter eine kurze Videobotschaft. »Hello Sir Elton John, wir sind die Nummer Eins in 40 Ländern«, freute sich die Sängerin. Sie werde »den besten Tag überhaupt« haben. Es sei »verdammt cool, mit einem der größten Klassiker unserer Zeit zu singen«. »Hold Me Closer« war am Freitag veröffentlicht worden und in den iTunes-Charts vieler Länder gleich an die Spitze vorgerückt.