Und der Basketballstar? Der will von all dem, das sich in den niederen Sphären seiner Welt abspielte nichts gemerkt haben. War voll, irres Gedränge, alle rufen seinen Namen, jemand packt ihn von hinten, und die Security klärt das. Er hat sich nicht einmal umgedreht, sondern ist weiter gegangen zu seinem Tisch im Restaurant, um sein Abendessen zu genießen. »Britney Spears war das?«, wird der 19-jährige Franzose am nächsten Tag zitiert, »Habe ich nicht gesehen.« Er sei einfach weitergegangen, wie es ihm die Sicherheitsleute eingeschärft hatten.

Britney Spears wollte ja eigentlich auch nur etwas essen gehen. Ganz eindeutig sind die Aussagen nicht, aber sie scheint danach nicht mehr in einem Zustand gewesen zu sein, der nach Essen verlangte. Stattdessen schrieb sie ihre Leidensgeschichte via Twitter auf: