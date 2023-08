Britney Spears über ihre Scheidung »Ich konnte den Schmerz nicht mehr ertragen«

Zu ihrem Statement postete sie ein Video aus ihrem Wohnzimmer mit einer Tanzperformance zu Janet Jacksons Song »If«. In dem Lied von 1993 beschwert sich die Protagonistin darüber, dass ihre Liebe ignoriert wird – und was sie alles an Liebesdiensten leisten könne, wäre sie nur sein Girl. Die Tanzvideos, in denen sich Spears oft äußerst leicht bekleidet zeigt, gehören zu den inzwischen wiederkehrenden Elementen auf dem Instagram-Kanal der Sängerin. Nicht immer schreibt sie jedoch so ausführliche Botschaften zu den Clips.

Spears war Ende der Neunzigerjahre als Jugendliche zum Superstar geworden und hatte eine Reihe von Welterfolgen, darunter Songs wie »Baby One More Time« oder »Toxic«. 2008 wurde die Sängerin jedoch wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt. Ihr Vater Jamie übernahm die Vormundschaft über die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persönlichen und künstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr Vermögen.